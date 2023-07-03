Доля неработающих кредитов в банках сократилась до 39% — Finance.ua

Доля неработающих кредитов в банках сократилась до 39% Сегодня 10:12 — Кредит&Депозит

Доля неработающих кредитов в банках сократилась до 39%

В банковском секторе Украины по состоянию на 1 июня 2023 года доля неработающих кредитов составила 39,12% против 39,29% по состоянию на 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Telegram.

«Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июня сократилась до 39,1% по сравнению с 39,3% на 1 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем неработающих кредитов в мае сократился на 7,1 млрд грн, общий объем кредитного портфеля — на 13,2 млрд грн.

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Согласно данным Нацбанка , по состоянию на 1 июня 2023 года объем неработающих кредитов составил 428,245 млрд грн против 435,324 млрд грн по состоянию на 1 мая. Общий объем кредитного портфеля в мае сократился с 1107,938 млрд грн до 1094,744 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, в банковском секторе Украины по состоянию на 1 апреля 2023 года доля неработающих кредитов составила 38,8% против 38,1% по состоянию на 1 января. До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% по 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель рос.

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Українські Новини По материалам:

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