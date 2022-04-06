Доля неработающих кредитов снизилась до 26,6% — Finance.ua
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Доля неработающих кредитов снизилась до 26,6%

Сегодня 16:29Кредит&Депозит
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Доля неработающих кредитов снизилась до 26,6%Доля неработающих кредитов снизилась до 26,6%
В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) снизилась до 26,6%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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«Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 01 февраля», — говорится в сообщении.
Объем неработающих кредитов уменьшился за февраль на 46,3 млрд грн.
Существенное улучшение показателя NPL обусловлено выводом с рынка банков с капиталом рф.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Finance.ua
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