Долларов нет, но вы держитесь: в россии опустели обменники — Finance.ua
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Долларов нет, но вы держитесь: в россии опустели обменники

Сегодня 15:32
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В россии резко обесценился рубль из-за введенных против нее санкций после вторжения в Украину.
Сейчас за один доллар дают 300 рублей, но доллары на российском рынке перестали продавать. Их просто нет в обменниках. Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.
Эксперты прогнозируют, что слабеть рубль будет и оттого, что российские энергоносители постепенно будут оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе с европейского.
Центральный банк россии запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более 10 тысяч долл. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.
По материалам: УНІАН
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