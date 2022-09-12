Доллар «затормозил», а евро подскочил до 3-недельного максимума — Finance.ua
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Доллар «затормозил», а евро подскочил до 3-недельного максимума

Валюта
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В понедельник евро подскочил до максимума за три недели по отношению к доллару, а фунт стерлингов вырос до самого высокого уровня в этом месяце, поскольку официальные лица Европейского центрального банка настаивали на необходимости дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики.
Об этом сообщает Reuters.
Доллар затормозил недалеко от двухнедельного минимума в преддверии ключевых данных об инфляции в США на этой неделе, которые могут дать Федеральному резерву возможность замедлить темпы повышения процентных ставок на политическом заседании 21 сентября.
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Евро подскочил до 1,0130 доллара в начале предпоследнего дня в Азии, что на 0,32% выше, чем в пятницу, до 1,0079 доллара.
Фунт стерлингов поднялся до 1,1681 доллара.

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Политики ЕЦБ видят растущий риск того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордную инфляцию в еврозоне, сообщили источники.
По материалам:
Економічна Правда
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