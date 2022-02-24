Доллар по 31,5 грн: реакция банков на нападение России — Finance.ua

Доллар по 31,5 грн: реакция банков на нападение России

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Доллар по 31,5 грн: реакция банков на нападение России

Банки начали оперативно пересматривать курсы обмена валют в своих мобильных приложениях.

По состоянию на 9 утра доллар уже продавали даже по 31,5 грн.

Текущие показатели нескольких банков в следующей табличке:

Таблица: finclub.net

Альфа-Банк сообщил, что временно не работают обмен валют и получение кредита в Sense. Также пока отделения банка не будут открыты. Банкоматы работают, в том числе на выдачу наличных денег.

ПриватБанк заявил, что действует в соответствии с положениями о военном положении и ждет дальнейших инструкций от НБУ.

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