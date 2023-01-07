Доллар и евро теряют свою актуальность? Какие валюты будут более надежными в 2023 году — Finance.ua

Доллар и евро теряют свою актуальность? Какие валюты будут более надежными в 2023 году Сегодня 16:24 — Валюта

Доллар и евро теряют свою актуальность? Какие валюты будут более надежными в 2023 году

Доллар и евро имеют достаточно нестабильный курс из-за событий в мире. Потому пока они являются рискованным вариантом для вложений. Именно поэтому большинство украинцев выбирают максимально надежные валюты.

Эксперты рассказали , в какой валюте лучше хранить свои сбережения.

Польский злотый

Если вы заметили резкий рост курса доллара и евро, то лучше обратите внимание на злотый. Польша ближе к Украине, поэтому валюта этой страны давно стала популярной.

Польский злотый — свободно конвертируемая валюта, которая относится к самым стабильным в Европе. Многие обменники Украины не первый год предлагают услуги обмена гривны на злотые. А уже сегодня с этой валютой работают практически все обменные пункты.

Хранить сбережения в этой валюте выгодно, ведь у нее стабильный курс и не показывает таких серьезных колебаний, как, например, доллар.

Английский фунт стерлингов

Эта валюта тоже достаточно популярна. До Второй мировой войны фунты занимали ведущее место в мире и являлись основной расчетной валютой, но после 1945 года они начали терять свои позиции. Сегодня множество обменных пунктов Украины работают с данной валютой и предлагают выгодный курс. Поэтому купить фунты стерлингов в Украине не составит труда.

Сегодня же курс английского фунта упал по отношению к доллару. В начале 2022 года он упал с $1,37 до $1,13, а в сентябре снизился до показателя $1,0350. Именно благодаря своей столь низкой стоимости фунты стерлингов и считаются весьма привлекательным вариантом для тех, кто хочет диверсифицировать свою валютную корзину.

Согласно прогнозам, в будущем британская валюта сможет отвоевать свои позиции у доллара, показав рост на 10% или даже на 15% в долларовом эквиваленте.

Швейцарский франк

Швейцария считается страной банкиров, ведь это государство может похвастаться своей стабильной экономикой, развитым сельским хозяйством, наукоемкими отраслями и уверенным курсом национальной валюты.

Если вы купите эту валюту, то вам не придется переживать об инфляции, ведь это одна из самых надежных валют на сегодняшний день.

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Pro Гроші По материалам:

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