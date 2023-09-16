Долги за свет: кто в Киеве хуже всех оплачивает счета — Finance.ua

Долги за свет: кто в Киеве хуже всех оплачивает счета Сегодня 20:44 — Личные финансы

Долги за свет: кто в Киеве хуже всех оплачивает счета

Задолженность жителей столицы за потребленную электроэнергию на 1 августа 2023 года составляет более 415 млн грн. Нехватка этих средств тормозит темпы восстановления энергообъектов и подготовку к новому отопительному сезону.

Об этом пишет The Page со ссылкой на данные компании Yasno.

Более 127 тыс. семей Киева накопили задолженность за 3 месяца. Из них большинство потребляют ежемесячно до 250 кВт∙ч — это почти 100 тыс. домохозяйств. Их общая задолженность составляет 180 млн грн.

Более 19 тыс. должников используют 250−500 кВт∙ч.

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Еще 8 тыс. неплательщиков потребляют более 500 кВт·ч в месяц, но именно у них самая большая сумма долга на одного клиента, которая совокупно составляет более 90 млн грн.

«Мы благодарим всех клиентов, которые рассчитываются за свет. Сегодня каждая уплаченная гривна имеет немаловажное значение. Эти средства не являются прибылью энергокомпаний, они направляются на закупку дорогостоящего оборудования и ремонтов. К сожалению, мы наблюдаем ухудшение платежной дисциплины, и это негативная тенденция, особенно накануне нового отопительного сезона. Чтобы страна оставалась со светом, сейчас все потребители должны быть особенно ответственны», — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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В Yasno отмечают, что за последний год только 25% клиентов рассчитываются за свет вовремя и в полном объеме. Остальные вносят платежи частично или вовсе игнорируют обязанность оплаты за потребленную электроэнергию.

В тариф, установленный Кабмином, входит и оплата услуг по ремонту и обслуживанию сетей. Сейчас идет усиленное восстановление энергетической инфраструктуры после ракетных атак, и поэтому существенная задолженность населения затрудняет ход работ.

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