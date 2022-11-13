Долги за коммуналку: с чем столкнутся неплательщики — мнение экспертов Сегодня 13:15 — Личные финансы

С какими трудностями рискуют столкнуться коммунальные должники, как решать ситуацию в случае нехватки средств на оплату жилищно-коммунальных услуг и какие меры следовало бы принять властям для поддержки населения.

Не коммунальные каникулы

Распоряжение Кабмина № 206 от 5 марта запрещает начисление и взыскание штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату коммуналки. Также запрещено отключать коммунальные услуги при задолженности. В то же время гражданам разрешено пользоваться деньгами на счетах, ранее арестованных, в частности за неуплату газа, отопления, водоснабжения. В результате, у некоторых людей может возникнуть иллюзия, что за неуплату коммунальных услуг ничего не будет.

Действительно, исполнительные органы в условиях военного положения мало как могут повлиять на злостных неплательщиков. При этом следует учесть, что долг за коммунальные услуги в случае неплатежа будет расти, а управляющая компания в дальнейшем будет иметь право обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности. Об этом «Пенсионному курьеру» рассказала эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

«В случае неуплаты за дело возьмутся государственные или частные судебные исполнители. Как результат — арест счетов, запрет на выезд за границу. Поэтому все равно долги придется заплатить», — рассказала она.

В самом худшем случае должник рискует остаться без жилья. В статье 50 Закона Украины «Об исполнительном производстве» говорится, что в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества состоится обращение по взысканию на объекты недвижимости. Это возможно при задолженности в размере 20 минимальных зарплат, то есть 134 тыс. грн.

Кристина Ненно советует гражданам не медлить и в случае образования задолженности обращаться к поставщику услуг с предложением реструктуризации долга.

«Там будут видеть, что вы не отказываетесь от оплаты, поэтому разобьют долг на части и не будут обращаться в суд», — пояснила эксперт.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объясняет ответственность граждан тем, что многими украинцами руководит страх из-за возможной потери своей собственности.

«А потому достаточно получить претензию от водоканала или от руководящей компании по долгу, чтобы человек пошел и заплатил. Мало кто доводит ситуацию до обращения в суд», — рассказал он.

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