Долги Имексбанка: ФГВФЛ подал иск в суд против бывшего владельца банка Климова — Finance.ua

Долги Имексбанка: ФГВФЛ подал иск в суд против бывшего владельца банка Климова Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

Долги Имексбанка: ФГВФЛ подал иск в суд против бывшего владельца банка Климова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в суд г. Киева о возмещении убытков АО «Имэксбанк» на сумму около 8,4 млрд грн против бывшего владельца банка Леонида Климова.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд г. Киева о возмещении убытков АО «Имэксбанк» на сумму около 8,4 млрд грн против Леонида Климова, владельца банка и учредителя АО «Футбольный клуб „Черноморец“. Также среди ответчиков — бывший менеджмент банка», — говорится в сообщении.

Фонд собрал достаточное количество доказательств о выводе менеджментом средств из банка в пользу его владельца через схемное кредитование 36 заемщиков (41 кредитное соглашение, или почти 56% балансового кредитного портфеля). Заемщики были связаны с Климовым и у них было неудовлетворительное финансовое положение. Учитывая требования действующего законодательства к управлению кредитным риском, такие заемщики вообще не должны получать кредиты в банке.

Несмотря на невозврат кредитов, с 2013 года банк неоднократно предоставлял упомянутым заемщикам отсрочку уплаты долга и вывел из-под залога высоколиквидное обеспечение. В списке утраченных залогов: имущественные права на объекты незавершенного строительства, элитные дачные коттеджи в Одесской области, коммерческая недвижимость, депозитные средства. Документально подтвержден вывод обеспечения стоимостью более 7,1 млрд грн.

«Все это — схема уклонения от взыскания средств за счет залогов», — подчеркнули в Фонде гарантирования.

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Из-за действий менеджмента единственным обеспечением по указанным кредитным соглашениям остался стадион «Черноморец», со стоимостью значительно ниже задолженности по кредитам. При этом оценка объекта несколько раз была безосновательно увеличена привлеченным банком оценщиком: от 2,1 млрд грн в декабре 2011 года до 7,8 млрд грн в декабре 2014. Это превышает приведенную в открытых источниках стоимость НСК «Олимпийский», который вдвое больше. В результате задолженность по кредитам на 13,4 млрд грн осталась непогашенной.

Еще одна мошенническая схема с обеспечением: замена недвижимости и имущественных прав на объекты незавершенного строительства по 13 кредитным соглашениям на фиктивный залог. В результате этой сделки вместо твердого залога в обеспечение по кредитам были оформлены имущественные права по предварительным соглашениям по купле-продаже земельных участков в Одесской области, предназначенных для сельскохозяйственного производства. Такие сделки в то время вообще не могли быть заключены из-за установленного Земельным кодексом Украины моратория. Из-за этой схемы банк потерял залог более чем на 2 млрд грн.

«Указанные действия стали причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами во время процедуры ликвидации. Фонд будет отстаивать законные интересы кредиторов в суде и информировать общество о развитии событий на своем сайте», — говорят в ФГВФЛ.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении АО «Имэксбанк» к категории неплатежеспособных;

с мая 2015 года Фонд гарантирования ведет процедуру ликвидации банка;

во время временной администрации и ликвидации банка Фонд гарантирования выплатил вкладчикам 4,3 млрд грн;

сумма непогашенных требований кредиторов банка после открытой продажи всех его активов — 8,4 млрд грн.

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