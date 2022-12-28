Докапитализация государственным банкам пока не нужна — Finance.ua

Докапитализация государственным банкам пока не нужна
Докапитализация государственных банков в 2023 г. пока не предусмотрена. Эта потребность может возникнуть после стресс-тестирования, которое проводится Национальным банком.
Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.
«Если будет такая потребность и будет невозможность выполнения госбанками определенных нормативов — будем думать об этом», — пояснил он.
Министр напомнил, что в военный период установлена достаточно благоприятная политика в части нормативов, выполнения их банками, в том числе государственными.
«На данном этапе я бы не задавал этот вопрос как особо неотложный. У нас есть другие проблемы, которые мы должны закрыть», — сказал Марченко.
Вместе с тем, по его мнению, во время войны банковская система функционирует в достаточно простом формате, банки не заинтересованы в кредитовании.
«Есть очень мало новых кредитных решений, без учета „5-7-9“ средств в банковской системе более чем достаточно, ликвидность очень большая. Способы использования этой ликвидности всем известны. Но банки предпочитают использовать депозитные сертификаты как способ сохранения собственной ликвидности», — сказал министр.
Банковский сектор, по мнению Марченко, превратился не в генератор экономического роста или локомотив этих процессов.
Справка Finance.ua:
- за 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз. Так, в прошлом году за этот период банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 г. — лишь 11 млрд грн;
- дополнительные операционные расходы банков для обеспечения бесперебойной работы во время блэктаутов превысят 300 млн грн.;
- Национальный банк Украины ухудшил оценку потерь кредитного портфеля банков в результате войны с 20% до 30%. Признание утрат продолжится.
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