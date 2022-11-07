Доходы ПФУ с начала года приблизились к 500 млрд грн — Finance.ua
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Доходы ПФУ с начала года приблизились к 500 млрд грн

Казна и Политика
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Доходы Пенсионного фонда Украины за 10 месяцев 2022 года увеличились на 76,4 млрд грн (18,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 492,9 млрд грн. В том числе собственные доходы ПФУ выросли на 54,9 млрд грн, или 20,3%.
В октябре доходы фонда от поступления доли ЕСВ, распределенной на пенсионное страхование, составили 34,1 млрд грн. Это на 4,8 млрд грн (16,4%) выше плановых показателей в месяц, сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Это максимум месячных поступлений от ЕСВ с начала года (аналогичный показатель был также в июне)», — отметил нардеп.
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Он добавил, что план поступлений от ЕСВ за январь-октябрь перевыполнен на 3,5% (+10,1 млрд грн).
«Ситуация с выполнением плана улучшилась во второй половине года, что связано как с увеличением выплаты денежного довольствия военнослужащих, так и в целом свидетельствует об оживлении экономической активности и определенном восстановлении занятости», — добавил нардеп.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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