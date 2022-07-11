Доходы Пенсионного фонда за I полугодие на четверть превысили прошлогодний показатель — Finance.ua
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Доходы Пенсионного фонда за I полугодие на четверть превысили прошлогодний показатель

Казна и Политика
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Доходы Пенсионного фонда за I полугодие на четверть превысили прошлогодний показатель
Доходы Пенсионного фонда за I полугодие на четверть превысили прошлогодний показатель
В январе-июне 2022 года в Пенсионный фонд поступило 272,2 млрд грн, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Фейсбуке.
За январь-июнь 2022 года доходы ПФУ составляют 272,2 млрд грн, из них 183,2 млрд — собственные доходы, 89,5 млрд — поступления из госбюджета на финансирование расходов. За аналогичный период 2021 года доходы ПФУ составили 245,9 млрд грн.
Также сообщается, что во II квартале текущего года поступления в ПФУ выросли по сравнению с показателем I квартала на 11,2% — 144,2 млрд грн против 128,5 млрд.
Инфографика: Пенсионный фонд
Инфографика: Пенсионный фонд
В то же время, в ПФУ отмечают, что план поступлений от единого взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование в январе-июне 2022 года, выполнен на 98,5% — из запланированных 170,1 млрд грн от ЕСВ поступило 167,5 млрд.
Как сообщалось, с 1 июля, согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», до 2027 грн вырос прожиточный минимум, определенный для лиц, утративших трудоспособность, что стало основанием для перерасчета пенсий. В результате увеличены размеры минимальной и максимальной пенсионных выплат, а также составляющие пенсионных выплат, зависящие от прожиточного минимума. Пенсии возросли у 4,8 млн человек, средний размер повышения — 45,40 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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