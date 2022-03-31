Доходы от пошлин упали на 80% из-за войны — министр — Finance.ua
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Доходы от пошлин упали на 80% из-за войны — министр

Сегодня 09:37Казна и Политика
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Доходы от пошлин упали на 80% из-за войны — министрДоходы от пошлин упали на 80% из-за войны — министр
Дневные поступления от работы таможни составляют 15-20% довоенного периода, то есть потери составляют до 80%.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.
«Мы ожидаем от таможни до конца месяца около 7 миллиардов гривен. Хотя при прочих равных условиях, то есть в довоенном положении, у нас планы были немного другие. Таможня должна была собрать в этом месяце (марте. — Ред.) почти 39 миллиардов. Будет 7» , — рассказал Марченко.
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Но, отметил он, «это объективная реальность», и нельзя сказать, что кто-то плохо работает. Такая цифра связана с тем, что у нас не работают самые большие таможни — Киевская, Одесская, восточные и северные таможни все не работают. Работает только западная граница, где осуществляется растаможка.
«По налоговой ситуации трудно однозначно корректно оценить, потому что мы ожидаем уплату НДС. Как раз тогда более точно можно будет сказать, как повлияла война на экономику в целом и план сбора налогов», — пояснил министр.
Марченко отметил, что правительство приняло решение по авансовой выплате дивидендов государственными банками, что позволило получить запас ликвидности для марта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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