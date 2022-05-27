Доходность майнинга Bitcoin продолжает падать — Finance.ua

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Доходность майнинга Bitcoin продолжает падать

Сегодня 22:02Технологии&Авто
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По данным Arcane Research, доходность майнинга продолжает падать — в ноябре 2021 года 1 МВт·ч энергии, задействованной в Antminer S19 от Bitmain, приносил $500. Теперь этот показатель составляет $146. Устройства серии S9 с соответствующим показателем в 40 долл. с трудом выходят за грань безубыточности.
25 мая в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты снизилась на 4,33% — до 29,9 Т. Сокращение показателя оказалось максимальным с июля 2021 года.
Средний хешрейт за приблизительно двухнедельный период с предыдущей коррекции сложности составил 214 EH/s, также откатившись на 4,3% от достигнутого максимума.
Доходность майнинга Bitcoin продолжает падать
По данным Glassnode, сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель вычислительной мощности сети первой криптовалюты упал до 205,9 EH/s с рекордной отметки в 208,5 EH/s, достигнутой 5 мая. По наблюдению аналитика Arcane Research Джарана Меллеруда, рентабельность майнинга продолжает стремительно падать.

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В апреле эксперты компании отметили давление на доходность майнинга из-за снижения цены биткойна и роста хешрейта. Сложность рекордно обвалилась в июле 2021 года на фоне запрета на добычу криптовалют в Китае.
В декабре эксперты предположили, что КНР генерирует до 20% хешрейта Биткойна, вопреки мнению о прекращении деятельности майнеров в стране. Специалисты Центра альтернативных финансов Кембриджского университета подтвердили это мнение — Китай остается вторым по доле в вычислительных мощностях сети цифрового золота.
По материалам: iXBT.com
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