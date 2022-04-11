Доход Bitcoin-майнеров вырос впервые за пять месяцев — Finance.ua

Доход Bitcoin-майнеров вырос впервые за пять месяцев

В марте 2022 года доход майнеров Bitcoin увеличился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составил около $1,2 млрд. Показатель вырос впервые с октября 2021 года, следует из отчета ForkLog. Доля комиссий в поступлениях составила чуть более 1%.

Доход Ethereum-майнеров продолжил тренд на снижение — в марте поступления упали на 9%, составив $1,63 млрд.

Комиссии традиционно составляют значительную часть доходов добытчиков второй по капитализации криптовалюты. Но в марте их объем упал приблизительно на 40% по сравнению с показателем февраля — до $424 млн. Рост поступлений от добытых блоков на ~20% не смог компенсировать такое сокращение. Доля комиссий в общем показателе снизилась до 35,16%.

В последний день марта сложность майнинга Bitcoin обновила исторический максимум, достигнув 28,58 Т. Хешрейт сети находится около отметки 200 EH/s (показатель, сглаженный семидневной скользящей средней).

По состоянию на 1 апреля майнинговый пул Foundry USA укрепил лидерство по доле в вычислительной мощности сети — до 19,3%. Среди его участников значатся крупные американские майнинговые фирмы, торгуемые на фондовых биржах.

Аналитики Arcane Research отметили, что доля публичных компаний в хешрейте Bitcoin достигла 19%. В январе показатель составлял около 3%.

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