Доход Apple за II финансовый квартал 2022 года вырос на 9% — Finance.ua
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Доход Apple за II финансовый квартал 2022 года вырос на 9%

02.05.2022, 02:26Фондовый рынок
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Доход Apple вырос на 9% за второй финансовый квартал 2022 года, закончившийся 26 марта, однако инвесторы компании обеспокоены.
Об этом сообщает CNBC.
Подробно. Макроэкономическая среда ухудшается, что влияет на спрос на технику. Акции Apple упали на 4% после того, как в компании заявили о проблемах поставок, связанных с COVID-19. Это может ударить по продажам — сумма потерь может достигнуть от $4 до $8 млрд.
Компания предупредила, что ограничения, связанные с ковидом, подрывают спрос в Китае.
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Основные показатели Apple за II квартал выросли — прибыль на акцию составляет $1,52 против $1,43, доход вырос до $97,28 млрд против $93,89 млрд, а валовая прибыль — 43,7% против 43,1%. Прогноз на этот квартал компания не сделала.
В течение квартала выросли продажи почти всех продуктов Apple. Продажа смартфонов увеличилась на 5% — это говорит в пользу того, что линейка iPhone 13 пользуется популярностью. Также в компании отметили, что на этот раз возросло количество покупателей, ранее имевших смартфон на Android и впервые перешедших на модели от Apple.
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Популярность компьютеров Mac также быстро растет после того, как Apple перевела линейку на собственные процессоры M1 вместо Intel. Продажи выросли.
В общем, финансовые результаты компании превзошли ожидания. Больше всего продажи выросли в обеих Америках — на 20%. Также росли продажи на Тайване и в Китае вместе с Гонконгом.
По материалам: Mind
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