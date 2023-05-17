Договор на распределение электроэнергии можно заключить онлайн — инструкция — Finance.ua

Договор на распределение электроэнергии можно заключить онлайн — инструкция Сегодня 16:27 — Личные финансы

Договор на распределение электроэнергии можно заключить онлайн — инструкция

Договор на распределение электроэнергии с ДТЭК Киевские электросети для квартиры или дома теперь можно оформить онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«ДТЭК Киевские электросети запустил обновленный кабинет для клиентов с функцией заключения договоров онлайн. Украинцы могут поделиться копией паспорта через приложение Дія для автоматического заполнения персональных данных, что упрощает процесс подачи заявки», — говорится в сообщении.

Кому будет полезна услуга

Сервис пригодится новым клиентам, жильцам многоквартирных домов при переходе на «прямые» договорные отношения между клиентами и операторами системы распределения, а также тем, кому нужно переоформить договор в связи с изменением владельца квартиры или дома.

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Услуга доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети. А возможность шеринга документов через Дію позволяет пользователю поделиться копией ID-карты или загранпаспорта в несколько кликов — для автоматического заполнения необходимых полей с персональными данными.

«В то же время, если у пользователя нет паспорта в приложении Дія — есть возможность заполнить данные вручную», — добавили в компании.

Как оформить договор онлайн

1. В личном кабинете на сайте ДТЭК Киевские электросети клиент подает заявку на заключение договора. Для автоматического заполнения персональных данных можно использовать шеринг паспорта через Дію.

2. В компании проверяют заявку и готовят пакет документов в течение трех рабочих дней.

3. Клиент получает документы или уточняющие вопросы в личном кабинете и по электронной почте.

«Шеринг документа через Дію — удобный способ поделиться информацией о себе в несколько кликов. Это экономит время и энергию пользователей, а также исключает возможные ошибки, когда клиент заполняет данные вручную. Копия документа направляется компании только после того, как пользователь подтвердит запрос в своем приложении Дія. В запросе содержится информация — кому и для какой услуги посылается копия», — отметили в Дії.

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