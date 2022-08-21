Dodge впервые за почти десятилетие представил новый автомобиль (фото, видео) — Finance.ua

Dodge впервые за почти десятилетие представил новый автомобиль (фото, видео) 21.08.2022, 02:22 — Технологии&Авто

Dodge впервые за почти десятилетие представил новый автомобиль (фото, видео), www.cnet.com

Dodge, американская автомобилестроительная компания в составе корпорации Chrysler, представила новый кроссовер 2023 года Dodge Hornet.

Об этом сообщает CNET

В базовой модели Hornet GT установлен 2-литровый двигатель с мощностью 265 лошадиных сил и крутящим моментом 295 Нм. Легковушка может разогнаться до 96 км в час за 6,5 секунды.

Также автомобиль имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В то же время у кроссовера будет и гибридная модель Hornet R/T с 1,3-литровым двигателем и электробатареей мощностью 15,5 кВт в час. Общая мощность авто составляет более 285 л. и 383 Нм.

www.cnet.com

Транспортное средство с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач может разогнаться до 96 км в час за 6,1 секунды. Легковушка имеет возможность проехать до 48 км на одной зарядке.

Отмечается, что базовый экземпляр 2023 года Dodge Hornet будет стоить чуть меньше 30 тысяч долларов США, а первые автомобили следует ожидать у дилеров в конце этого года.

Укрінформ По материалам:

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