«Дочка» ВТБ в Лондоне не может выплатить долги, просит временную администрацию — Finance.ua

«Дочка» ВТБ в Лондоне не может выплатить долги, просит временную администрацию

Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

Дочерняя компания российского ВТБ Капитала, попавшего под западные санкции, просит Британию установить временную администрацию для плавного выхода с рынка.

Об этом сообщает Financial Times.

Британский филиал российского банка не может заплатить долги после того, как его отключили от банковских услуг и международной системы SWIFT. Следовательно, она просит Британию ввести временную администрацию с учетом влияния «парализующих» санкций в ответ на российское вторжение в Украину.

ВТБ Капитал говорит, что не смог найти банк, позволяющий ему открыть или управлять счетом. В банке говорят, что администрация позволит организованно ликвидировать компанию, которая есть на бумаге, является платежеспособной с чистыми активами в 338 млн долларов.

Высокий суд Лондона заявил, что готов разрешить установление администрации в банке, но для этого должен получить сначала разрешение от Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC), которое регулирует санкции США.

Во вторник ВТБ был добавлен в санкционный список ЕС: банк будет подпадать под полный запрет на транзакции и теперь будет полностью отрезан от рынков. Но этот шаг был скорее символичным, поскольку ВТБ с начала марта находился в процессе сворачивания своей деятельности в Европе.

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