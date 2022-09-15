«Дочка» Volkswagen по выпуску грузовиков избавляется от своих российских активов — Finance.ua

«Дочка» Volkswagen по выпуску грузовиков избавляется от своих российских активов Сегодня 02:52 — Фондовый рынок

«Дочка» Volkswagen по выпуску грузовиков избавляется от своих российских активов

Traton — дочерняя компания Volkswagen Truck — анонсировала продажу двумя ее подразделениями своих дилерских бизнесов в россии местным компаниям.

Как пишет AP, речь идет о производителях грузовиков и автобусов MAN Truck&Bus и Scania. Последняя также избавится от своего финансового подразделения в рф.

По прогнозу, продажи будут завершены до конца первого квартала 2023 года после одобрения наблюдательными советами Traton и VW, а также российскими регуляторными органами.

Продажа активов, по предварительной оценке, принесет компании дополнительный ущерб в размере до 550 млн евро. Traton заявила, что из-за списания активов и других расходов понесла убытки на общую сумму 113 млн евро в первом полугодии текущего года «из-за прямого влияния войны в Украине».

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