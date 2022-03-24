«Дочка» подсанкционного ВТБ Банка, пытавшаяся избежать санкций, начала ликвидацию — Finance.ua

«Дочка» подсанкционного ВТБ Банка, пытавшаяся избежать санкций, начала ликвидацию

Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

В кипрской «дочке» подсанкционного ВТБ банка ЕЦБ установит временную администрацию по надзору за ликвидацией — в первый день войны она сменила собственников в попытке скрыть от санкций против РФ.

Об этом сообщает Financial Times.

RCB Bank (российский коммерческий банк, роскомбанк), созданный как дочерняя компания ВТБ банка в 1995 году, теперь не может заключать новые займы, привлекать депозиты и инвестиции. Банк выплатит 2,8 млрд евро клиентским депозитам или переведет их другому банку.

Как ранее выяснила ЭП, контролируемый российским правительством банк «ВТБ», вероятно, мог избежать санкций Запада, сменив владельцев своей кипрской дочерней структуры в первый день полномасштабного вторжения рф в Украину.

Так, 24 февраля «ВТБ» решил передать свой пакет акций (46,3%) кипрского банка RCB Bank Ltd двум кипрским компаниям, номинально являвшимся совладельцами этого банка — Crendaro Investments Limited и Mitarva Limited.

В своем заявлении в четверг RCB пишет, что хотя банк был и остается достаточным по ликвидности и капиталу, «текущая и чрезвычайно нестабильная геополитическая ситуация требует от него трансформации и принятия новой стратегии». А именно — постепенного прекращения банковских операций.

Благодаря введению администрации банк хочет избежать судьбы австрийской «дочки» Сбербанка, которую клиенты опустошили с началом войны и санкций против банка. Временная администрация не заменит руководство банка, а вместе с ним будет работать для поэтапной ликвидации финучреждения.

Европейский центральный банк впоследствии сообщил, что решил «назначить временного администратора для тщательного мониторинга позиции ликвидности и капитала RCB Bank, а также надзора за упорядоченными выплатами его вкладчиков».

Напомним, российский «ВТБ банк», ранее попавший в санкционные списки США, ЕС и Британии, готовится свернуть европейский бизнес и выйти с рынка.

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