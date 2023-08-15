Дочерняя компания французской Renault продала свой бизнес в россии — Finance.ua

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Дочерняя компания французской Renault продала свой бизнес в россии

Фондовый рынок
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Дочерняя компания французской Renault продала свой бизнес в россии
Дочерняя компания французской Renault продала свой бизнес в россии
Подразделение французского автопроизводителя Renault RCI Banque договорилось о продаже своей российской лизинговой дочерней компании Insight Investment Group LLC.
Об этом заявила компания RCI Banque, сообщает Reuters.
«Эта продажа является последним шагом на пути выхода RCI Banque SA из российской федерации в соответствии с решением, принятым группой Renault в 2022 году», — говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что детали сделки не подлежат разглашению. Insight заявила, что это приобретение укрепит создаваемый лизинговый холдинг, а также диверсифицирует активы группы.
В марте Insight приобрела российское лизинговое подразделение производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co. Insight заявила, что управленческая команда лизинговой дочерней компании будет сохранена, и она всегда готова рассмотреть возможность приобретения дополнительных активов, прежде всего в рамках лизинговой отрасли.
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RCI Banque SA, которая торгует под названием Mobilize Financial Services — это международная компания со штаб-квартирой во Франции, является дочерней компанией Renault и частью подразделения Renault Mobilize.
RCI Banque специализируется на автомобильном финансировании, страховании и сопутствующей деятельности для брендов группы Renault по всему миру, для брендов группы Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) в Европе, России, Азии и Южной Америке, а также для Mitsubishi Motors в Нидерландах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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