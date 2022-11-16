Добыча нефти в россии в 2023 году упадет из-за отсутствия рынков — прогноз МЭА Сегодня 04:07 — Энергетика

Добыча нефти в россии в 2023 году упадет из-за отсутствия рынков — прогноз МЭА

россия может столкнуться с трудностями в поиске новых рынков для своей нефти, как только вступит в силу запрет на импорт из Европы, что может привести к тому, что в следующем году средняя добыча в стране опустится ниже 10 млн баррелей в день.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

россия перенаправила более 1 млн баррелей в день в Индию, Китай и Турцию, поскольку многие ее традиционные клиенты отпали после вторжения в Украину. Однако потоки в эти страны в последнее время стабилизировались, что вызывает слухи о том, что они, возможно, не смогут дальше наращивать импорт. Если их закупки останутся стабильными, остальной мир должен утроить российский импорт примерно до 3,3 млн баррелей в день до февраля, говорится в отчете МЭА.

«Мы не думаем, что это возможно», — говорится в сообщении, предусматривающем, что к концу марта россия может потерять около 2 млн баррелей в день добычи по сравнению с довоенным уровнем, а в следующем году добывать в среднем всего 9,6 млн баррелей. день.

Добыча в россии с января по октябрь в среднем составила около 10,7 млн ​​баррелей в сутки, согласно расчетам Bloomberg.

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