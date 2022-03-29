Добыча газа в Украине из-за войны снизилась на 15%, — Галущенко — Finance.ua
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Добыча газа в Украине из-за войны снизилась на 15%, — Галущенко

Сегодня 09:15Энергетика
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С начала военной агрессии со стороны российской федерации добыча природного газа в Украине сократилась на 15%.
Соответствующее заявление в интервью «Экономической правда» сделал министр энергетики Герман Галущенко.
«Сейчас добыча упала примерно на 15% по стране. Это если брать вместе „Укргаздобычу“ и частные компании», — сообщил он.
По его словам, «Укргаздобыча» заморозила определенные объекты в Харьковской области, в той части, которая ближе к востоку.
Галущенко сообщил, что там было несколько ситуаций на первую-вторую неделю войны, когда на Шебелинку начали долетать снаряды, и они понемногу начали консервировать.
«Они (россияне — ред.) заходили на несколько газораспределительных станций. Пока мы не видим каких-либо действий по попытке их повредить», — добавил министр.
18 марта ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» сообщило, что в результате боевых действий было отключено 42 газораспределительных станций. Всего в Украине работают 1 395 подобных объектов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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