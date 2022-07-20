Добровольное декларирование: сумма активов уже превысила 4 миллиарда — Finance.ua
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Добровольное декларирование: сумма активов уже превысила 4 миллиарда

Казна и Политика
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С начала сентября 2021 года в рамках единовременного добровольного декларирования в Украине уже задекларировано более 4 млрд грн.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Телеграме.
«За период действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов превысила 4 млрд грн, а сумма сбора в бюджет — 241,7 млн грн», — сообщил Гетманцев.
Он отметил, что только с 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии украинцами были задекларированы активы на сумму более 1,77 млрд грн, а сумма сбора в бюджет составила 119,8 млн грн.
С 1 сентября 2021 года граждане Украины получили возможность единовременно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество, чтобы в будущем избежать неприятных вопросов об их происхождении. Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения разового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».
Документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать вовлечению в экономику дополнительных ресурсов. Процедура декларирования абсолютно добровольная, декларант не должен подтверждать источники своих доходов.
Предложены три основные ставки для уплаты сбора: 5% — общая ставка для валютных ценностей и имущества, находящихся в Украине; 9% — для иностранных активов; 2,5% — для декларирования активов в виде ОВГЗ.
По материалам:
Укрінформ
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