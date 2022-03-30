Добровольцам пенсии будут рассчитывать по нормам для военнослужащих — Finance.ua
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Добровольцам пенсии будут рассчитывать по нормам для военнослужащих

Сегодня 08:31Личные финансы
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Добровольцы могут рассчитывать на повышенные нормы пенсионного обеспечения.
Об этом на брифинге рассказала заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области Наталия Корнийчук, передает пресс-служба ДнепрОВА.
Что это значит? Речь идет о бойцах, которые будут иметь статус участника боевых действий. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в марте.
«Согласно этим нормам, участники добровольческих формирований имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Мужчины — в 55, женщины — в 50. Главное — наличие нужного страхового стажа. Соответственно 25 и 20 лет», — сказала Наталия Корнийчук.
В случае гибели участника добровольческого формирования члены его семьи будут иметь право на повышенные нормы пенсионного обеспечения.
Сейчас на Днепропетровщине — почти 900 тыс. пенсионеров. Средний размер ежемесячных выплат — 4916 грн. В марте их индексировали на 14% и насчитали досрочно. В апреле пенсионеры получат все выплаты по графику — с 4 по 25 число.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Оперативна служба новин
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