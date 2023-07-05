До сотни за 3,8 с: британцы представили электрический заряженный хэтчбек (фото) — Finance.ua

До сотни за 3,8 с: британцы представили электрический заряженный хэтчбек (фото) Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

До сотни за 3,8 с: британцы представили электрический заряженный хэтчбек (фото)

Опубликованы официальные фото MG 4 XPower. Топовую спортивную версию электромобиля покажут публике 13 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде, а после этого хэтчбек поступит в продажу по цене 44 312 евро. Об этом сообщает сайт автопроизводителя.

Главная изюминка MG 4 XPower — его новая силовая установка с двумя электромоторами и полным приводом. Ее суммарная отдача составляет 435 л. с. и 600 Нм, что примерно на 100 л. с. больше, чем у основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.

Электромобиль MG 4 XPower также оборудован системой помощи при резком старте Launch control. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Аккумуляторная батарея осталась стандартной (64 кВт∙ч), но запас хода уменьшен до 385 км.

Новый MG 4 XPower также получил электронный дифференциал и систему векторизации тяги. Его подвеска более жесткая на 25% и установлены новые стабилизаторы. Тормозные диски увеличены до 345 мм в диаметре, что уменьшило тормозной путь со 100 км/ч до 33,9 м.

От стандартного MG 4 2023 г. вариант XPower отличается более агрессивным оформлением передней части, декором на кузове и 18-дюймовыми дисками. Салон украшен алькантарой, а на педалях появились металлические накладки.

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Фокус По материалам:

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