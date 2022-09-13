До конца года ЕС планирует выделить Украине еще 3 млрд евро — еврокомиссар — Finance.ua
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До конца года ЕС планирует выделить Украине еще 3 млрд евро — еврокомиссар

Казна и Политика
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До конца года ЕС планирует выделить Украине еще 3 млрд евро — еврокомиссар
До конца года ЕС планирует выделить Украине еще 3 млрд евро — еврокомиссар
До конца 2022 года Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительные 3 млрд евро.
Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган.
«В планах должно быть больше, потому что финансовые потребности Украины до конца года составляют еще 3 миллиарда евро», — сказал еврокомиссар.
Ган добавил, что Еврокомиссии уже предложили выделить для Украины дополнительные деньги. Он уверен, что страны-члены ЕС одобрят предоставление финансовой помощи.
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Еврокомиссар также признал, что стремительный рост цен на энергоносители и инфляция в ЕС могут повлиять на то, насколько блок готов предоставить Украине дополнительную финансовую поддержку.
«Конечно, люди очень сосредоточены на том, как обслуживать свои счета за электроэнергию. Но все-таки мы должны думать об Украине», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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