До конца года цены в Украине могут вырасти еще на 10-15% - ЦЭС — Finance.ua
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До конца года цены в Украине могут вырасти еще на 10-15% - ЦЭС

Личные финансы
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До конца года цены в Украине могут вырасти еще на 10-15% - ЦЭС
До конца года цены в Украине могут вырасти еще на 10-15% - ЦЭС
До конца года цены в Украине могут вырасти еще на 10-15%.
Как сообщает пресс-служба Центра экономической стратегии, об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский.
«Первое повышение цен мы наблюдали весной из-за проблем с логистикой и горючим. Второй удар по ценам будет дальше в связи с ростом курса доллара на 25%», — сказал он.
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По словам эксперта, правительство не имело возможности покрывать все расходы без печати денег Нацбанком, и изменение курса валют ему частично поможет. Однако это приведет к удорожанию импортных товаров, ведь импортеры рассчитываются по официальному курсу.
«НБУ ожидает, что до конца года инфляция составит 30%. Поэтому еще на 10-15% вырастут цены. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги тех, кто зависит от государственных выплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере», — добавил Вышлинский.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию в более чем 30% по итогам 2022 года.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
УНІАН
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