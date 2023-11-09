До конца 2024 года в Украине заработает единый номер вызова экстренных служб — 112 Сегодня 07:14

До конца 2024 года в Украине заработает единый номер вызова экстренных служб — 112

В Министерстве внутренних дел анонсируют расширение единого номера по вызову экстренных служб 112 на всю Украину до конца следующего года.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

За 4 месяца работы единого номера для сообщений о чрезвычайных ситуациях, Службы 112, поступило почти 280 тысяч вызовов. 15% из них перенаправили в соответствующие подразделения. Около 85% вызовов имели информативно-консультационный характер и не нуждались в экстренном реагировании.

«Запуск линии 112 позволил разгрузить операторов экстренных служб от непрофильных звонков. Так они могут скорее передать специалистам информацию, требующую немедленного реагирования. Планируем, что к завершению 2024 года сервис 112 станет доступен во всех регионах Украины», — прокомментировал министр.

На линию 112 могут также обращаться граждане с нарушением слуха или речи, для чего предусмотрена видеосвязь. В течение четырех месяцев операторы 112 обработали почти 4 тысячи вызовов на жестовом языке.

Напомним, с сентября Министерство внутренних дел успешно расширило работу службы 112 на Киев и Киевскую область, где она стала единственным номером для уведомления о любых чрезвычайных ситуациях.

При этом спецлинии 101, 102, 103 и 104 продолжают работать и принимать телефонные обращения граждан.

УНН По материалам:

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