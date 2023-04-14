До 60% за месяц: Госстат показал, как в Украине подорожали овощи — Finance.ua
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До 60% за месяц: Госстат показал, как в Украине подорожали овощи

Личные финансы
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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, по сравнению с февралем капуста подорожала на 60,2% до 22,2 грн за килограмм, морковь подорожала на 37,5% до 39,6 грн за килограмм, лук подорожал на 23,2% до 52,1 грн за килограмм.
Кроме того, яблоки подорожали на 12,1% до 18,5 гривен за килограмм.
В то же время гречневая крупа подешевела на 5,1% до 62,4 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.
До 60% за месяц: Госстат показал, как в Украине подорожали овощи

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По материалам:
РБК-Україна
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