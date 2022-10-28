До 6 часов без света: какие графики веерных отключений готовят в ДТЭК — Finance.ua

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До 6 часов без света: какие графики веерных отключений готовят в ДТЭК

Энергетика
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До 6 часов без света: какие графики веерных отключений готовят в ДТЭК
До 6 часов без света: какие графики веерных отключений готовят в ДТЭК
В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.
Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, новые графики подготовят в течение одного-двух дней .
«Они (графики. — Ред.) не будут приятными. Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Другого выхода сейчас до восстановления инфраструктуры нет. Точно, что больше, чем более 4 часов. До 6 часов будут ограничения», — сказал Сахарук.
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Он отметил, что ДТЭК постараются делать так, чтобы чаще происходила ротация.
«То есть, возможно, чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности — в Киеве десятки тысяч домов и отключить и включить обратно тоже большая работа», — рассказал гендиректор компании.
Дмитрий Сахарук также объяснил, почему не во всех домах выключают свет. По его словам, есть дома, в которых расположены объекты критической инфраструктуры. Потому отключать их от электроэнергии нельзя.
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«Они встроены прямо в дом. К примеру, связь, склад хранения вакцины, серверы провайдеров, другие элементы инфраструктуры — водоснабжение, теплоснабжение. Все дома выключить невозможно, потому что не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество остающихся неприкосновенными домов мы пытаемся», — отметил Дмитрий Сахарук.

Справка Finance.ua:

  • 28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве продолжили экстренные отключения света;
  • кроме того, жителей в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях предупредили о вынужденных отключениях электроэнергии в пятницу, 28 октября.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
suspilne.media
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