До 5 млрд долларов в месяц: Шмыгаль объяснил, где Украина планирует брать деньги — Finance.ua

До 5 млрд долларов в месяц: Шмыгаль объяснил, где Украина планирует брать деньги

Сегодня 21:02 — Казна и Политика

До 5 млрд долларов в месяц: Шмыгаль объяснил, где Украина планирует брать деньги

Украине для закрытия дефицита бюджета потребуется до 5 млрд долларов в месяц. Правительство уже определило план действий и провело переговоры с партнерами для решения данной проблемы.

Об этом в интервью рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Безусловно, мы на май ожидаем следующие 5 млрд долларов, в которых мы нуждаемся. Договорились с МВФ — лично с руководительницей Фонда Кристалиной Георгиевой имели переговоры, — что они берутся помогать собрать Украине эту разницу каждый месяц», — отметил глава правительства.

По его словам, закрывать дефицит в бюджете Украины в большей степени будут помогать США. Ожидается, что Вашингтон будет ежемесячно выделять около 2 млрд долларов.

«Мы также договорились — просили Конгресс и переговоры с президентом США и с министром финансов США госпожой Джанет Елен, — что США в этой разнице в 5 млрд будут давать 2 млрд ежемесячно. И они проголосовали, что в пакете поддержки для Украины на 33 млрд более 8 млрд долларов — это на четыре месяца, то есть они будут каждый месяц вносить вклад через административный счет МВФ на сумму более 2 млрд долларов», — пояснил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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