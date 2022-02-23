Днепровский метзавод Ярославского прошел успешный аудит для поставок в Саудовскую Аравию — Finance.ua

Днепровский металлургический завод, принадлежащий группе DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, успешно прошел международный аудит для дальнейших поставок своей продукции на рынок Саудовской Аравии.
"Специалисты компании SGS, являющейся мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации, проверили на ДМЗ действие систем производственного контроля и менеджмента качества.
Аудиторы выяснили, как предприятие контролирует качество поставляемого сырья и материалов; оценили профессиональный уровень заводских специалистов и программ подготовки персонала; проконтролировали весь процесс производства от поставки сырья до отгрузки готовой продукции", — сообщила пресс-служба группы DCH.
Аудит подтвердил, что Днепровский метзавод Ярославского ответственно подходит к вопросам контроля качества, а его продукция может и в дальнейшем поставляться зарубежным партнерам.
«Впервые Днепровский металлургический завод получил сертификационные документы на поставку продукции в Саудовскую Аравию в 2019 году. ДМЗ поставляет компаниям этой страны различные виды строительного металлопроката», — уточнила пресс-служба DCH в сообщении об итогах аудита.
Днепровский металлургический завод — легендарная «Петровка», как называют этот градообразующий гигант в Днипре, более 130 лет является лидером своей отрасли. Вхождение предприятия в горно-металлургический дивизион группы DCH бизнесмена Ярославского — стратегического инвестора завода — дало возможность ДМЗ выйти на новый уровень развития, сохраняя лидерские позиции как одного из крупнейших производств отрасли, так и в качестве крупнейшего налогоплательщика Украины и региона.