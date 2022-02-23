Днепровский метзавод Ярославского прошел успешный аудит для поставок в Саудовскую Аравию — Finance.ua

Днепровский метзавод Ярославского прошел успешный аудит для поставок в Саудовскую Аравию

Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

Днепровский металлургический завод, принадлежащий группе DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, успешно прошел международный аудит для дальнейших поставок своей продукции на рынок Саудовской Аравии.

"Специалисты компании SGS, являющейся мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации, проверили на ДМЗ действие систем производственного контроля и менеджмента качества.

Аудиторы выяснили, как предприятие контролирует качество поставляемого сырья и материалов; оценили профессиональный уровень заводских специалистов и программ подготовки персонала; проконтролировали весь процесс производства от поставки сырья до отгрузки готовой продукции", — сообщила пресс-служба группы DCH.

Аудит подтвердил, что Днепровский метзавод Ярославского ответственно подходит к вопросам контроля качества, а его продукция может и в дальнейшем поставляться зарубежным партнерам.

«Впервые Днепровский металлургический завод получил сертификационные документы на поставку продукции в Саудовскую Аравию в 2019 году. ДМЗ поставляет компаниям этой страны различные виды строительного металлопроката», — уточнила пресс-служба DCH в сообщении об итогах аудита.

Днепровский металлургический завод — легендарная «Петровка», как называют этот градообразующий гигант в Днипре, более 130 лет является лидером своей отрасли. Вхождение предприятия в горно-металлургический дивизион группы DCH бизнесмена Ярославского — стратегического инвестора завода — дало возможность ДМЗ выйти на новый уровень развития, сохраняя лидерские позиции как одного из крупнейших производств отрасли, так и в качестве крупнейшего налогоплательщика Украины и региона.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью