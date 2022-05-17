Днепропетровская область возобновила работу более 40 тысяч предприятий — Finance.ua

Днепропетровская область возобновила работу более 40 тысяч предприятий

Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

С начала полномасштабного российского вторжения Днепропетровская область приютила более 250 тыс. внутренне перемещенных лиц, 53 тыс. из которых — дети.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

По словам председателя областного совета, заместителя председателя Совета обороны области Николая Лукашука, количество ВПЛ, которых приняла область, равно количеству населения небольшого города. Больше всего переселенцев живет в Днепре (более 91 тыс.) и Кривом Роге (более 39 тыс.)

«И это только те люди, которые встали на учет как внутренне перемещенные лица. Фактически, по нашей информации, эту цифру можно умножить где-то на три», — сказал Лукашук.

У переселенцев есть все необходимое: жилье, еда, товары первой необходимости. Детей принимают на дистанционное обучение. Для этого необходимо прийти в ближайшую школу и написать соответствующее заявление.

Регион также возрождает экономическую деятельность. Из 133,5 тыс. малых и средних предприятий Днепропетровщины работают более 90 тыс. 40 тыс. предприятий (70%), которые приостановили деятельность из-за войны, уже возобновили свою работу. В частности, это магазины, парикмахерские, рестораны, мини-пекарни и т.д. Активнее всего бизнес оживает в Днепре.

Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила , что с целью сохранения экономики правительство проводит релокацию предприятий из областей, где ведутся боевые действия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.