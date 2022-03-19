Для заемщиков ликвидируемых банков введены кредитные каникулы — Finance.ua

Для заемщиков ликвидируемых банков введены кредитные каникулы

Сегодня 10:11 — Личные финансы

Для заемщиков ликвидируемых банков введены кредитные каникулы

Для заемщиков банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, были введены кредитные каникулы.

Об этом сообщается на сайте ФГОФО.

Что меняется

Фонд гарантирования вкладов вводит унифицированные условия реструктуризации кредитной задолженности заемщиков физических лиц, ФЛП и юридических лиц независимо от формы, вида, целевого назначения кредита и т.д.

Период действия кредитных каникул начался с даты введения военного положения в Украине, а именно с 24 февраля 2022 года и продлятся до даты, которая наступает через три месяца после завершения периода военного положения в Украине, но не ранее 30 июня 2022 года.

Вместе с тем срок действия кредитных каникул может быть изменен дополнительным решением исполнительной дирекции Фонда.

«В период военного положения, когда украинцы, несмотря на неоценимые потери, единым фронтом защищают свою страну, для нас приоритетной задачей является защитить всеми возможными законными способами права клиентов ликвидируемых Фондом банков. Около 90% активов банков в управлении Фонда составляют кредитные портфели. Это множество заемщиков — обычных граждан и представителей бизнеса. Для всех мы вводим на период действия кредитных каникул фиксированную процентную ставку в размере 0,0001% годовых по срочной и просроченной задолженности, которая начисляется с даты принятия решения в соответствии с действующими условиями договора. А также к заемщикам не будут применяться штрафные санкции (пени, штрафы). В то же время размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами, договорами банковского счета устанавливается на уровне 1 копейка», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

Она обратила внимание на то, что кредитные каникулы не означают прощение долга, а являются отсрочкой выполнения долговых обязательств заемщика в этот сложный период.

Вместе с тем если конечный срок возврата средств по кредиту наступает в течение кредитных каникул, то он устанавливается на день, следующий за днем окончания кредитных каникул. Однако заемщик имеет право на досрочное погашение задолженности в течение кредитных каникул в полном размере или любой части.

Также устанавливается единый для всех заемщиков график погашения задолженности, сформированной в период действия кредитных каникул — в течение шести месяцев с даты завершения кредитных каникул в размере просроченной задолженности заемщика по состоянию на день принятия решения о введении кредитных каникул и суммы платежей в соответствии с графиком погашения задолженности в течение кредитных каникул, равными частями.

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