Для выплаты пособия вынужденным переселенцам перечислили более 2,6 млрд грн, — Минсоцполитики — Finance.ua
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Для выплаты пособия вынужденным переселенцам перечислили более 2,6 млрд грн, — Минсоцполитики

Сегодня 19:14Личные финансы
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Министерство социальной политики с начала апреля перечислило Ощадбанку более 2,6 миллиарда гривен на выплату пособий на проживание внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В течение апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 2,6 миллиарда гривен. За счет этих средств помощь получат более 451 тысячи внутри перемещенных лиц», — говорится в сообщении.
В соответствии с решением Правительства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
  • для других лиц — 2 000 гривен.
Полученное пособие на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.
Напомним, с мая часть переселенцев прекратит получать выплаты как внутренне перемещенные лица.
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По материалам: Finance.ua
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