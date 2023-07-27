Для ВСУ передали уникальный финский вездеход (фото) — Finance.ua
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Для ВСУ передали уникальный финский вездеход (фото)

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Для ВСУ передали уникальный финский вездеход (фото)
Для ВСУ передали уникальный финский вездеход (фото)
Сегодня для нужд ВСУ волонтеры передают различные полноприводные автомобили, пригнанные из-за границы. На днях благотворительный фонд «Говерла Нордик» отправил бойцам на передовую интересный вездеход, который на буксире был доставлен из Финляндии. А тягачом был 50-летний КрАЗ-255Б, который также был отдан нашим военным, пишет Аutocentre.ua.
В данном случае заслуживает внимания не базовое шасси — это обычный ГАЗ-66, который в свое время поставлялся в финскую армию (около 400 ед. в 1972—1989 гг.), а установленный на нем фургон. Кузов этот модульного типа, состоит из двух частей и крепится с помощью стяжных ремней с храповым механизмом. На фото они отлично просматриваются на боковых стенах «кунга».
Практическое решение заключается в том, что для монтажа фургона не нужно снимать стандартную грузовую платформу «шишиги». Демонтируются только деревянные борта, а стальная основа остается. Это упрощает процесс установки и позволяет оперативно превратить бортовой грузовик в передвижную радиостанцию ​​или наоборот.
По материалам:
MMR
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