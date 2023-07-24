Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения: что изменилось — Finance.ua

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Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения: что изменилось

Личные финансы
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Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения: что изменилось
Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения: что изменилось
В Украине изменили количество документов, необходимое зарегистрированным внутренним переселенцам для получения водительского удостоверения.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Как это работает сейчас? По действующим правилам, для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.
Однако эта норма усложняет получение водительского удостоверения гражданами, зарегистрированными на ТОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства.

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Это обсуждалось на совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. В частности, было отмечено, что постановлением КМУ от 2 мая 2023 г. № 454 внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.
Что изменилось? Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать водительские права без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.
Им достаточно предоставить справку о взятии на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства.
Также, кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала «Дія».

Справка Finance.ua:

  • пилотный проект по обеспечению прозрачности сдачи экзаменов для получения удостоверения водителя расширят еще на 4 области: Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области присоединятся с 3-го августа;
  • Напомним, что с 1 июня во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях продолжается пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД;
  • в классах для сдачи теории, а также в автомобилях сервисных центров МВД для сдачи практики теперь установлено больше камер наблюдения, которые не покидают слепых зон. Соответственно процессы сдачи экзаменов теперь полностью мониторятся;
  • при этом, как свидетельствует статистика, большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе. Детальнее об этом читайте здесь.
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По материалам:
Finance.ua
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