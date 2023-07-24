Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения: что изменилось — Finance.ua

Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения: что изменилось Сегодня 17:04 — Личные финансы

Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения: что изменилось

В Украине изменили количество документов, необходимое зарегистрированным внутренним переселенцам для получения водительского удостоверения.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Как это работает сейчас? По действующим правилам, для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

Однако эта норма усложняет получение водительского удостоверения гражданами, зарегистрированными на ТОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства.

Это обсуждалось на совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. В частности, было отмечено, что постановлением КМУ от 2 мая 2023 г. № 454 внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Что изменилось? Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать водительские права без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.

Им достаточно предоставить справку о взятии на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства.

Также, кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала «Дія».

Справка Finance.ua:

пилотный проект по обеспечению прозрачности сдачи экзаменов для получения удостоверения водителя расширят еще на 4 области: Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области присоединятся с 3-го августа;



Напомним, что с 1 июня во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях продолжается пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД;

в классах для сдачи теории, а также в автомобилях сервисных центров МВД для сдачи практики теперь установлено больше камер наблюдения, которые не покидают слепых зон. Соответственно процессы сдачи экзаменов теперь полностью мониторятся;



при этом, как свидетельствует статистика, большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе. Детальнее об этом читайте здесь.

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.