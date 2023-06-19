Для восстановления промышленности потребуется минимум $14 миллиардов – UkraineInvest — Finance.ua

Для восстановления промышленности потребуется минимум $14 миллиардов – UkraineInvest Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Для восстановления промышленности потребуется минимум $14 миллиардов – UkraineInvest

Для восстановления разрушенных врагом промышленных объектов в ближайшее десятилетие в Украине потребуется по крайней мере 14 млрд долл., еще 4 млрд долл. уйдет на восстановление системы обслуживания бизнеса.

Такие расчеты привел во время инвестиционного онлайн-форума FIT for Ukraine: Инвестиционные инновации исполнительный директор Правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач.

По его словам, после войны Украина потребует не только огромных инвестиций и современных технологий, но и своевременных и эффективных решений.

«Должны наработать новые решения и совершенно новые механизмы инвестирования. Причем мы не должны ждать победы, нужно поддерживать бизнес уже здесь и сейчас. Прежде всего, имею в виду поддержку малого и среднего предпринимательства», — сказал Цивкач.

Он привел оценки Всемирного банка, согласно которым в течение следующих 10 лет Украине понадобится не менее 14 млрд долл. только для того, чтобы восстановить разрушенные врагом промышленные мощности. Еще около 4 млрд долл. нужно, чтобы восстановить систему обслуживания бизнеса.

«Причем речь идет только о прямых потерях. А ведь мы имеем еще и многомиллиардный косвенный ущерб, который страна уже понесла в результате российской агрессии. В дальнейшем эти цифры, к сожалению, будут расти», — добавил Цивкач.

Как отмечали участники форума, для оживления экономики и промышленного сектора необходимы срочные действия, в частности, в виде импакт-инвестирования (вложения, влияющие на отдельные социальные или экологические явления и улучшающие социальную инфраструктуру) с использованием смешанного финансирования, которое будет сочетать государственный, донорский и частный капитал, а также механизмы страхования военных и политических рисков.

Эти меры помогут стимулировать экономический рост и привлечь международные компании, заинтересованные в выходе на рынок Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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