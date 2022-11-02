Для восстановления инфраструктуры Киевщины нужно примерно 30 млрд грн — Finance.ua

Для восстановления инфраструктуры Киевщины нужно примерно 30 млрд грн Сегодня 08:39

Для восстановления инфраструктуры Киевщины нужно примерно 30 млрд грн

Для восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры Киевской области после действий российских оккупационных войск необходимо около 30 миллиардов гривен.

Об этом интервью hromadske.ua сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Если говорить о жилищном фонде, то необходимо до 10 миллиардов гривен. Тотально на всю инфраструктуру — 30 миллиардов гривен. Но это приблизительные цифры, ведь ситуация и цены меняются. Это сумма повреждений, которые мы зафиксировали», — отметил он.

Кулеба говорит, что для восстановления области привлечены средства государственного, областного и местных бюджетов. Средства партнеров власти не считают, так как получают услуги.

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«Киевская ОВА и органы местного самоуправления предоставляют донору информацию о поврежденных объектах и экспертизе. Донор определяет объекты, готовит сметы, выбирает подрядчика и ремонтирует», — объяснил он.

Киевская область в восстановлении жилищного фонда сотрудничает с благотворительными организациями «Каритас», УВКБ ООН и UNICEF.

Напомним, в Минюсте заявляли, что Украина потребует от россии не менее 300 миллиардов долларов репараций. В настоящее время идет работа над резолюцией по созданию фонда возмещения ущерба.

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