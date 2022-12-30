Для водителей и не только. В «Дії» стартовало тестирование двух услуг — Finance.ua

Для водителей и не только. В «Дії» стартовало тестирование двух услуг Сегодня 14:22 — Личные финансы

Для водителей и не только. В «Дії» стартовало тестирование двух услуг

В «Дії» стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получение выписки о несудимости.

Об этом говорится в Telegram -канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Замена водительского удостоверения: возвращаем услугу в приложение. Теперь, если сменили фамилию или потеряли права, не нужно ехать в сервисный центр МВД. Заказывайте новый документ. Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым», — отметил Федоров.

По словам министра, также автоматизирован процесс подготовки справки о несудимости, больше не нужно вводить данные вручную. Они сами подтянутся из реестров.

«Кстати, выписка о несудимости — один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев», — добавил он.

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