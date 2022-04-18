Для въезда в ЕС необходим загранпаспорт: есть первые случаи высадки пассажиров на границе — Finance.ua
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Для въезда в ЕС необходим загранпаспорт: есть первые случаи высадки пассажиров на границе

Сегодня 10:01Личные финансы
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Для въезда в ЕС необходим загранпаспорт: есть первые случаи высадки пассажиров на границеДля въезда в ЕС необходим загранпаспорт: есть первые случаи высадки пассажиров на границе
Для пересечения границы со странами ЕС необходим загранпаспорт.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Исключения возможны на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.
«Поскольку „Укрзалізниця“ не получала от ГНСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких разъяснений касательно недопуска беженцев без загранпаспортов», — объяснили в УЗ.
Как говорится в сообщении, уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе.
«Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее. Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГНСУ», — добавили в Укрзализныце.

Справка Finance.ua:

  • на период действия правового режима военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины;
  • в Центре бесплатной правовой помощи рассказали, что нужно знать водителям, собравшимся выезжать за границу.

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По материалам: Finance.ua
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