Для въезда в ЕС необходим загранпаспорт: есть первые случаи высадки пассажиров на границе — Finance.ua

Исключения возможны на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.
«Поскольку „Укрзалізниця“ не получала от ГНСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких разъяснений касательно недопуска беженцев без загранпаспортов», — объяснили в УЗ.
Как говорится в сообщении, уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе.
«Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее. Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГНСУ», — добавили в Укрзализныце.
Справка Finance.ua:
на период действия правового режима военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины;
в Центре бесплатной правовой помощи рассказали, что нужно знать водителям, собравшимся выезжать за границу.