Для Украины уже зарезервировали $300 миллиардов российских денег — Устенко — Finance.ua
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Для Украины уже зарезервировали $300 миллиардов российских денег — Устенко

Сегодня 11:01Казна и Политика
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Для Украины уже зарезервировали $300 миллиардов российских денег — УстенкоДля Украины уже зарезервировали $300 миллиардов российских денег — Устенко
Для Украины уже зарезервировано $300 млрд средств Центробанка рф, находящихся на счетах за пределами России.
Об этом заявил советник Президента Олег Устенко в ходе телемарафона.
«В прошлом году мы с вами заработали почти 200 млрд долларов нашего валового внутреннего продукта — это 2,5 года жизни страны. Но есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, — это средства от Центрального банка россии, которые находятся на счетах за пределами россии и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке», — сказал Устенко.
По его словам, схемы продаж уже разрабатываются.
«По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды... Например, если речь идет о футбольном клубе, известном в Англии, права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, бонды — купить их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Но средства от проданных бондов зайдут в фонд, который формируется для восстановления Украины», — отметил советник Президента.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласно предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны с россией понадобится $565 млрд;
  • власти обещают отстроить всё разрушенное во время войны.
По материалам: Укрінформ
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