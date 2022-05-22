Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи — Finance.ua
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Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи

Сегодня 12:25Личные финансы
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Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощиДля украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи
Правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины. Для размещения беженцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре.
Об этом пишет Bulgarian National Radio.
По данным издания, новая программа предусматривает 15 левов (около 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.
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«Мы отдаем себе отчет, что программа будет включать преимущественно не лучшие виды размещения, такие как семейные гостиницы и гостевые дома», — отметила в видеообращении вице-премьер-министр по вопросам надлежащего управления Калина Константинова.
Одно- или двухзвездочные отели имеют почти 175 тыс. коек. По словам вице-премьера, в настоящее время эта мера обеспечила убежище десяткам тысяч украинских матерей с детьми и финансово поддержала ряд предприятий, сильно пострадавших от кризиса Covid.

Справка Finance.ua:

  • 21 апреля министр туризма Болгарии заявил, что страна прекратит предоставление гуманитарной помощи украинским беженцам в стране до 30 мая;
  • 12 мая Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты. Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой.
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По материалам: Espreso.tv
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