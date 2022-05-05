Для украинцев в Польше предлагают бесплатную учебу: какие профессии предлагают, как подать заявку — Finance.ua

Украинцам в Польше предлагают бесплатную учебу с возможностью трудоустройства. Об этом пишет Пенсионный курьер.
Украинцы в Польше могут бесплатно овладеть новой профессией в сфере интернет-маркетинга по программе Google Skills of Tomorrow.
Участникам программы предлагается за два месяца обучения получить новую профессию, а также помощь в дальнейшем трудоустройстве.
Кто может принять участие в программе?
Совершеннолетние граждане Украины, легально проживающие в Польше, которые:
не имеют трудового договора на неопределенный срок;
не работают в маркетинговом агентстве.
Какими профессиями можно овладеть?
аналитика данных, целью которого является сбор и обработка данных для организации, а также оценка их полезности;
UX-дизайнера, разрабатывающий цифровые продукты и заботящийся об уровне удовлетворенности пользователей, а также о функциональности и удобстве продукта;
специалиста по performance-маркетингу, создающему и внедряющему инновационные рекламные кампании.
Как будет проходить обучение?
Занятия будут проводиться на онлайн-платформе.
Какова продолжительность обучения?
8 недель — курс рассчитан на 50 часов (ежедневные уроки будут длиться около 1,5 часа каждый). Онлайн-занятия будут проходить с 16 мая по 11 июля во второй половине дня, но просмотреть их можно будет в любое удобное время.
Кто будет учить? Специалисты в области интернет-маркетинга и профессора Варшавской школы экономики (Szkoła Główna Handlowa).
Стоимость обучения. Полностью бесплатное.
Предоставят ли документ об окончании обучения?
Да, предоставят сертификат.
Возможно ли дальнейшее трудоустройство после окончания учебы?
В рамках партнерской программы «Карьера завтрашнего дня» после завершения обучения вы получите возможность пройти оплачиваемую стажировку в одной из 1200 польских малых и средних компаний. Набор будет производиться с 13 июля по 26 августа. Стажировка будет проходить с 1 сентября по 30 ноября.