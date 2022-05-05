Для украинцев в Польше предлагают бесплатную учебу: какие профессии предлагают, как подать заявку — Finance.ua

Для украинцев в Польше предлагают бесплатную учебу: какие профессии предлагают, как подать заявку

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинцам в Польше предлагают бесплатную учебу с возможностью трудоустройства. Об этом пишет Пенсионный курьер.

Украинцы в Польше могут бесплатно овладеть новой профессией в сфере интернет-маркетинга по программе Google Skills of Tomorrow.

Участникам программы предлагается за два месяца обучения получить новую профессию, а также помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Кто может принять участие в программе?

Совершеннолетние граждане Украины, легально проживающие в Польше, которые:

не имеют трудового договора на неопределенный срок;

не работают в маркетинговом агентстве.

Какими профессиями можно овладеть?

аналитика данных, целью которого является сбор и обработка данных для организации, а также оценка их полезности;

UX-дизайнера, разрабатывающий цифровые продукты и заботящийся об уровне удовлетворенности пользователей, а также о функциональности и удобстве продукта;



специалиста по performance-маркетингу, создающему и внедряющему инновационные рекламные кампании.

Как будет проходить обучение?

Занятия будут проводиться на онлайн-платформе.

Какова продолжительность обучения?

8 недель — курс рассчитан на 50 часов (ежедневные уроки будут длиться около 1,5 часа каждый). Онлайн-занятия будут проходить с 16 мая по 11 июля во второй половине дня, но просмотреть их можно будет в любое удобное время.

Кто будет учить? Специалисты в области интернет-маркетинга и профессора Варшавской школы экономики (Szkoła Główna Handlowa).

Стоимость обучения. Полностью бесплатное.

Предоставят ли документ об окончании обучения?

Да, предоставят сертификат.

Возможно ли дальнейшее трудоустройство после окончания учебы?

В рамках партнерской программы «Карьера завтрашнего дня» после завершения обучения вы получите возможность пройти оплачиваемую стажировку в одной из 1200 польских малых и средних компаний. Набор будет производиться с 13 июля по 26 августа. Стажировка будет проходить с 1 сентября по 30 ноября.

Как подать заявку До 13 мая нужно заполнить До 13 мая нужно заполнить анкету по ссылке

Ответ на заявку придет в течение 5 дней после подачи на указанную электронную почту.

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