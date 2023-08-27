Для украинцев в Европе появился новый способ поиска жилья — Finance.ua

Для украинцев в Европе появился новый способ поиска жилья Сегодня 13:13 — Личные финансы

Для украинцев в Европе появился новый способ поиска жилья

Украинцам в европейских странах будет легче совместно арендовать жилье.

Некоммерческая платформа EU4UA.org, помогающая украинцам с поселением за границей, запустила новый функционал — поиск солокаторов.

На платформе можно найти европейские семьи, готовые разместить украинцев бесплатно, но в последнее время таких объявлений становится все меньше. Поэтому организаторы предложили альтернативное решение — возможность объединяться с другими украинцами за границей, чтобы совместно арендовать жилье. Часто аренда — это единственный выход, поэтому таким образом можно сэкономить и получить новые знакомства.

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Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо создать профиль на сайте , после чего вы сможете видеть украинцев, которые ищут солокаторов по всей Европе.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в Чехии будет предоставляться государственное гуманитарное жилье, которое расположено в Центральночешском крае, только через KACPU в Кладне и KACPU в Кутной Горе.

Цены на аренду жилья в Польше продолжают расти из-за потока беженцев и общей инфляции — местами до 30% в год. Но запросы арендаторов выросли — все чаще люди ищут двух- и трехкомнатные квартиры.

uamedia По материалам:

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