Для украинцев в Европе появился новый способ поиска жилья — Finance.ua

Для украинцев в Европе появился новый способ поиска жилья
Украинцам в европейских странах будет легче совместно арендовать жилье.
Некоммерческая платформа EU4UA.org, помогающая украинцам с поселением за границей, запустила новый функционал — поиск солокаторов.
На платформе можно найти европейские семьи, готовые разместить украинцев бесплатно, но в последнее время таких объявлений становится все меньше. Поэтому организаторы предложили альтернативное решение — возможность объединяться с другими украинцами за границей, чтобы совместно арендовать жилье. Часто аренда — это единственный выход, поэтому таким образом можно сэкономить и получить новые знакомства.
Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо создать профиль на сайте, после чего вы сможете видеть украинцев, которые ищут солокаторов по всей Европе.
Напомним, с 1 сентября 2023 года в Чехии будет предоставляться государственное гуманитарное жилье, которое расположено в Центральночешском крае, только через KACPU в Кладне и KACPU в Кутной Горе.
Цены на аренду жилья в Польше продолжают расти из-за потока беженцев и общей инфляции — местами до 30% в год. Но запросы арендаторов выросли — все чаще люди ищут двух- и трехкомнатные квартиры.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
Поделиться новостью