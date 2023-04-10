Для украинцев продлили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию — Finance.ua

Для украинцев продлили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию
Для украинцев продлили бесплатный проезд в поезде «Перемышль — Ганновер» до конца мая 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Бесплатный проезд поездом из Польши в Германию для украинцев продлен. Речь идет о поезде „Перемышль — Ганновер“. Бесплатный проезд для украинцев в нем продлен до конца мая 2023 года», — говорится в сообщении.
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Отправка из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочных талонов. Нужно только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
Приоритет в перевозке предоставляется людям, имеющим браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд.
В Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут до центров помощи.
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