Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему

Технологии&Авто
31
Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему
Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему
Шведский производитель электромобилей (EV) Polestar на совместном с Xingji Meizu предприятии разработает новую операционную систему для автомобилей Polestar.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Новая операционная система будет основана на системе Flyme Auto от Xingji Meizu, которую Polestar запустила в начале 2023 года. Ее синхронизируют с автомобильными приложениями и мобильными телефонами клиентов. Отметим, что Polestar производит все свои автомобили в Китае.
Производитель электромобилей будет владеть 49% предприятия, которое создаст ОС, а Xingji Meizu — 51%. Компании инвестируют в разработку $98 млн и $102 млн соответственно.
«Это ставит нас в совершенно другое положение и выводит нас на тот же уровень, если не впереди наших китайских конкурентов на рынке автомобилей», — прокомментировал создание новой ОС генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.
50% Polestar принадлежит компании Volvo, еще 50% - Geely. Недавно Volvo Cars сообщила, что внедрит в свои авто светодиоды, имитирующие дневной свет. В первую очередь светодиодами обустроят модели Polestar 3 и Volvo EX90. В салонах установят ряд 72 светодиодов SunLike.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.