Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему — Finance.ua

Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему

Шведский производитель электромобилей (EV) Polestar на совместном с Xingji Meizu предприятии разработает новую операционную систему для автомобилей Polestar.

Новая операционная система будет основана на системе Flyme Auto от Xingji Meizu, которую Polestar запустила в начале 2023 года. Ее синхронизируют с автомобильными приложениями и мобильными телефонами клиентов. Отметим, что Polestar производит все свои автомобили в Китае.

Производитель электромобилей будет владеть 49% предприятия, которое создаст ОС, а Xingji Meizu — 51%. Компании инвестируют в разработку $98 млн и $102 млн соответственно.

«Это ставит нас в совершенно другое положение и выводит нас на тот же уровень, если не впереди наших китайских конкурентов на рынке автомобилей», — прокомментировал создание новой ОС генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.

50% Polestar принадлежит компании Volvo, еще 50% - Geely. Недавно Volvo Cars сообщила, что внедрит в свои авто светодиоды, имитирующие дневной свет. В первую очередь светодиодами обустроят модели Polestar 3 и Volvo EX90. В салонах установят ряд 72 светодиодов SunLike.

Діло По материалам:

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