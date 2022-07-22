Для признания человека олигархом не важно, гражданином какой страны он является - Данилов — Finance.ua
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Для признания человека олигархом не важно, гражданином какой страны он является - Данилов

Казна и Политика
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Для признания человека олигархом не имеет значения, гражданином какой страны он является.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона 21 июля.
"Если человек действует на территории нашей страны, законодатель говорит, что не имеет значения, какой он страны гражданин. Он может быть не гражданином страны, но признан у нас олигархом. Если он действует на территории нашей страны и имеет эти три из четырех критериев, которые записал наш законодатель. Гражданин другой страны может быть зарегистрирован у нас как олигарх, если он ведет деятельность на территории нашей страны",- отметил Данилов.

Справка Finance.ua:

  • 5 ноября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».
  • Согласно закону, Совет нацбезопасности и обороны по обращениям Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета будет определять, является человек олигархом или нет.
  • Олигархом считается человек, который одновременно отвечает минимум трем критериям, а именно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании, которая является монополистом на рынке и в течение года удерживает или усиливает свое положение; владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.
  • В конце июня 2022 года Президент ввел в действие решение СНБО Об утверждении Положения о реестре олигархов.
По материалам:
УНІАН
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